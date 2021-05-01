Спецборт из России приземлился в израильском аэропорту, чтобы получить Благодатный огонь

Спецборт с делегацией Фонда Андрея Первозванного приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион в субботу, 1 мая, чтобы забрать и доставить в Москву Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что непосредственно в церкви святыню получит посол России в Израиле Анатолий Викторов. Он отдаст лампаду с огнем представителям фонда.

В дальнейшем лампады с Благодатным огнем из храма Гроба Господня доставят на борт самолета посольством России в Израиле — и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же отправится обратно в Москву, чтобы своевременно привезти лампады к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя вечером в субботу, 1 мая.

В Пасхальную ночь 15 московских храмов получат благодатный огонь из святого города.

Православная Пасха в текущем году выпала на 2 мая.