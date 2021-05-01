На жительницу Перми упала остановка при порыве сильного ветра

В Перми местная женщина пострадала в результате падения на нее остановки общественного транспорта во время сильного ветра. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Демкин на своей странице в Instagram.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Мильчакова. Женщину госпитализировали.

После произошедшего Демкин поручил главам районов оперативно подключиться к ликвидации последствий сильных порывов ветра и призвал жителей города по возможности оставаться дома.

Согласно информации регионального МЧС, в Перми и Пермском крае 1 мая ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Ранее в Ульяновске дерево упало на девятилетнего мальчика.

До этого на 13-летнюю школьницу упало дерево на юго-западе Москвы. Инцидент произошел, когда она шла домой из школы и проходила рядом с домом 61 корпус 1 по Севастопольскому проспекту. Пострадавшая ученица была госпитализирована.