Путин поручил реализовать проект по оценке управленческих компетенций студентов

Президент Владимир Путин поручил АНО «Россия - страна возможностей» вместе с Минобрнауки запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов высших учебных заведений РФ, передает в субботу ТАСС.

Задача была заявлена по итогам заседания набсовета АНО, которое состоялось в конце апреля.

На сайте Кремля уточняется и срок выполнения поручения главы государства — 1 сентября 2022 года и 1 сентября 2023 года.

Ответственными за реализацию названы руководитель АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров и глава Минобрнауки Валерий Фальков.