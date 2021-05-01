Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 1 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню служителям Греческой Православной церкви и представителям других христианских конфессий, владеющих храмом.

В общей сложности Благодатный огонь получат представители 11 государств: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр — один из 12 учеников Спасителя, и считается святыней для верующих. Он ежегодно появляется в канун Православной Пасхи в Кувуклии в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что спецборт с делегацией Фонда Андрея Первозванного приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, чтобы забрать и доставить в Москву Благодатный огонь.

В субботу, 1 мая, 15 московских храмов, в том числе Храм Христа Спасителя, получат святыню из Иерусалима.