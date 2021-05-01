Женщина погибла на станции «Арбатская» в метро Москвы

Женщина упала на рельсы и погибла днем в субботу, 1 мая, на станции «Арбатская» синей ветки московского метрополитена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что пассажирка попала под прибывающий поезд. По каким причинам произошел несчастный случай, не уточняется.

Из-за инцидента было приостановлено движение поездов от станции «Киевская» до станции «Курская», в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 14.18 Департамент транспорта Москвы сообщил о восстановлении движения на синей ветке.

Ранее, вечером 16 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро отсутствовало движение поездов от «Боровицкой» до «Нагорной» из-за человека, упавшего на пути на станции «Тульская».