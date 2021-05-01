В Роспотребнадзоре назвали регион с нестабильной ситуацией по коронавирусу

В республике Крым на начало мая ситуация с коронавирусом остается нестабильной. Об этом сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, пишет РИА «Новости».

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца», — сказала Пеньковская.

По ее словам, после третьей декады марта заболеваемость стала увеличиваться: от 3% до 8%.

Она отметила, что некоторые массовые мероприятия были отменены, например, в онлайн-формате пройдет акция «Бессмертный полк», также не будет первомайской демонстрации.

В Крыму коронавирусом заразились 40 568 человек, из которых 1 221 пациент скончался.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о напряженной ситуации с коронавирусом в России.

При этом она отметила, что заболеваемость в последние месяцы в стране постепенно снижается. Специалист пояснила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда сокращение числа заболевших может сменяться небольшим подъемом.