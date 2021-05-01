На Ставрополье задержали водителя автобуса после ДТП с детьми

В Ставропольском крае правоохранители задержали водителя ВАЗа Максима Ларионова, чьи действия привели к аварии, в которой погибли пять детей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Следственными органами в порядке ст. 91, 92 УПК РФ задержан водитель автобуса», — говорится в заявлении.

В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении транспортной компании, которая оказала не отвечающие требованиям транспортные услуги, проводятся следственные действия. Также изымаются документы и опрашиваются сотрудники.

Ранее врач рассказал о состоянии трех девочек, выживших после ДТП в Ставрополье. Они остаются в крайне тяжелом состоянии.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.