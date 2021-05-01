Патриарх предостерег власть от превращения в тиранию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег представителей власти на всех уровнях от превращения в тиранию. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией», — сказал глава РПЦ.

Патриарх отметил, что обращается и к церковной и к светской власти, к духовенству и мирянам.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в РПЦ солидарны с мусульманами в вопросе защиты традиционных ценностей и семьи. По словам патриарха, что РПЦ создан Экспертный совет по взаимодействию с исламом.

Он добавил, что нужно «развивать взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви, так и во всем мире».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил премьер-министра России Михаила Мишустина орденом Даниила Московского (I степени) за «вклад в развитие церковно-государственных отношений».