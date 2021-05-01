Зеленский попросил украинцев отметить Пасху дома

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с наступающей Пасхой и пожелал, чтобы этот праздник принес стране мир.

Он также заявил, что в этом году граждане страны будут отмечать праздник дома. Зеленский подчеркнул, что этот праздник символизирует победу жизни над смертью.

«А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, грустного и греховного. Потому что это и есть выполнение христианской обязанности», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня.