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Общество. Новости

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский попросил украинцев отметить Пасху дома

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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поздравил украинцев с наступающей Пасхой и пожелал, чтобы этот праздник принес стране мир.

Он также заявил, что в этом году граждане страны будут отмечать праздник дома. Зеленский подчеркнул, что этот праздник символизирует победу жизни над смертью.

«А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, грустного и греховного. Потому что это и есть выполнение христианской обязанности», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня.

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