В Москве в реанимации умерла мать Сергея Доренко Татьяна. Об этом в Instagram сообщила его вдова Юлия Доренко.

Татьяне Доренко было 84 года. Юлия Доренко отметила, что мать журналиста умерла вследствие проблем с сердцем, она была госпитализирована в реанимацию и была подключена к аппарату ИВЛ.

«Татьяна Ивановна ушла из жизни без боли, во сне», — написала Юлия Доренко.

Прах Татьяны Доренко будет захоронен на Троице-Лыковском кладбище, где находится прах ее мужа Леонида Доренко.

Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года, находясь за рулем мотоцикла. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.