Пострадавших в ДТП на Ставрополье доставят в Москву

На Ставрополье шесть детей и один взрослый, постралавшие в ДТП, будут эвакуированы в Москву для лечения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав РФ.

«По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шесть детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву. Вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России, и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова Минздрава России», — говорится в сообщении.

Решение принято по результатам консультаций с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион, уточнили в пресс-службе.

Психолого-психиатрическая помощь пострадавшим будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России, отметили в пресс-службе.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.

Ранее сообщалось, что три девочки, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще одна девочка находится на амбулаторном лечении.