СМИ: в московских больницах появятся тайные наблюдатели

В Москве появятся тайные пациенты, которые проверять действия медперсонала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что причиной таких мер стало скандальное видео, где пьяные медсёстры больницы им. Иноземцева издеваются над пожилой пациенткой.

Из-за инцидента на праздниках в московские больницы отправят проверяющих из департамента здравоохранения, а также тайных пациентов. Они будут поступать в медучреждения под видом обычных больных и отслеживать все факты плохого отношения со стороны медперсонала.

По данным Telegram-канала, о формальной проверке будут предупреждать всех сотрудников больниц, а о визите замаскированных под пациентов проворяющих никого не оповестят.

Медработников на всякий случай настоятельно просят не кричать на больных и в целом вести себя пристойно.

Многие медики отмечают, что соблюдать эти требования невозможно.