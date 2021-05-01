AstraZeneca останавливает производство вакцин в Латинской Америке

AstraZeneca останавливает производство вакцин против COVID-19 в Латинской Америке, за исключением Бразилии, передает Reuters.

При этом компания заявила, что все равно выполнит обязательства по доставке в регион 150 миллионов доз в этом году.

Производитель лекарств заявил, что производство было замедлено из-за нехватка важных материалов и длительных проверок.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС из-за сокращения поставок вакцины в страны сообщества. По ее словам, в первом квартале 2021 года компания поставила в страны Евросоюза только 30% от согласованного количества препарата.