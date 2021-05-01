Японцы испугались возможной войны России и США

Читателей японского новостного сайта Yahoo News Japan встревожили слова главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о ядерном арсенале России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ричард заявил на слушаниях в Сенате, что США обеспокоены масштабом и расположение ядерного арсенала России.

Отмечается, что многие комментаторы согласились с мнением, что в случае военного конфликта России и США не будет победителей.

Некоторые читатели высказали мнение, что Японии стоит иметь собственный ядерный потенциал.

«Поскольку ядерное оружие — это сила сдерживания, у Японии с ее малочисленной армией должно быть много ядерных ракет. Прекрасные японские технологии необходимо применить для создания атомных авианосцев, подводных лодок и первых в мире атомных истребителей», — считает https110.

Ранее японцы в комментариях новостного портала Kyodo News возмутились после публикации новости о размещении российских танков на Курилах.