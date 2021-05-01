В Париже полиция вновь применила слезоточивый газ против манифестантов

В Париже возобновились столкновения полиции и манифестантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала столкновения начались между антифашистами и представителями Всеобщей конфедерации труда (CGT), полиция не вмешивалась. После этого полицейских снова стали провоцировать и правоохранители стали оттеснять агрессивно настроенных участников. Вновь были использованы водометы и слезоточивый газ.

Отмечается, что были задержаны 34 человека.

По данным Всеобщей конфедерации труда, в манифестациях во всей Франции приняли участие 150 тысяч человек, в Париже — 25 тыс.

Ранее правоохранительные органы применили слезоточивый газ и начали оттеснять манифестантов после того, как они начали кидать бутылки в полицейских.

По меньшей мере 17 человек были арестованы.

Для поддержания порядка на демонстрации задействованы 5 тысяч полицейских и жандармов.

Традиционная первомайская демонстрация началась в Париже в 14.00 (15.00 мск) на площади Республики.