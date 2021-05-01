Собянин отметил рост случаев заболевания коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте случаев заболевания коронавирусом в столице, передает ТАСС.

При этом он отметил, что ситуация по коронавирусу в Москве не критическая.

«Конечно, нужно понимать, что ситуация не критическая в Москве. Но мы видим рост заболеваемости. Поэтому нужно беречься», — сказал Собянин.

По последним данным на 1 мая, в Москве за сутки коронавирус подтвердился у 3 208 человек. Днем ранее выявили 2 662 случая, 29 апреля — 3 215, 28 апреля — 1 840, 27 апреля — 2 098.

Всего в столице COVID-19 заразились 1 096 019 человек, из которых 18 374 пациента скончались, 993 348 выздоровели.