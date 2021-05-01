Благодатный огонь доставлен в Москву

Спецборт с Благодатным огнем приземлился в Москве в аэропорте Внуково, передает РИА «Новости».

В аэропорту прибытие огня ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню.

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, который был главой российской делегации, р аздал огонь ожидающим.

Он будет передан в 25 городов и регионов России, а в столице верующие смогут получить его частицу в 15 храмах, в том числе святыню привезут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

По рекомендации Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса в 2021 году традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково была отменена.