Полиция начала проверку из-за поста с оскорблениями погибших в ДТП на Ставрополье детей

Полиция начала проверку после появления в одной из соцсетей оскорбительных сообщений о погибших в ДТП на Ставрополье детях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Как проинформировала руководитель пресс-службы Светлана Смольянинова, сообщения и комментарии оскорбительного характера были опубликованы неустановленным пользователем в одной из волгоградских групп.

По ее данным, начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения «кощунственной и неприемлемой для общественного сознания» информации о ДТП, произошедшем накануне в Ставропольском крае.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. На 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали. Три девочки, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, остаются в крайне тяжелом состоянии.