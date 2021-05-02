Главная пасхальная служба началась в храме Христа Спасителя в столице

В московском храме Христа Спасителя началось главное пасхальное богослужение. Службу совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который возглавит пасхальную заутреню и литургию.

К началу ночного богослужения в столичный храм привезли благодатный огонь, доставленный специальным рейсом из Иерусалима в субботу, 1 мая.

«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и приветствую жизнеутверждающими словами: Христос Воскресе!» — сказал патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл отметил тот факт, что в этом году, в отличие от прошлого, пасхальная служба в главном храме Русской православной церкви проходит в присутствии прихожан.

Предстоятель Русской церкви пожелал всем скорейшего и полного освобождения от коронавирусной инфекции. Кроме того, он напомнил, что есть много других болезней, «заражающих человеческую душу».

По словам патриарха, болезнь духа может возникнуть от человеческого греха, о котором современный человек часто не имеет должного представления.

Традиционные богослужения организованы во всех православных приходах, которых только у Московского патриархата насчитывается около 35 тыс.

Пасху или Воскресение Христово отмечают в Русской православной церкви 2 мая.

Ранее священники рассказали, какие продукты можно освящать на Пасху.