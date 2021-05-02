Лодка с людьми перевернулась близ Архангельска

Четыре человека могли погибнуть из-за перевернувшейся лодки на Северной Двине в Архангельской области. Уже найдено тело женщины, поиски остальных будут продолжены, заявили ТАСС представители региональной диспетчерской службы 112.

«На Северной Двине перевернулась лодка, предполагается гибель четырех человек. Сообщение о происшествии на воде поступило в службу 112 1 мая около 18 часов. Очевидцы, находящиеся на необитаемом острове Кехотский, сообщили, что у них на глазах на реке перевернулась лодка, в воде оказались четыре человека и собака», — уточнили в ведомстве.

Лодка перевернулась в районе острова Оброшня. Люди, увидевшие происшествие на воде, не успели помочь утопающим, так как были очень далеко.

Первыми на оказание помощи на катере направились местные жители. Кроме того, к берегу прибыли пожарные из поселка Боброво Приморского района.

Для работы с берега были направлены спасатели областной службы спасения.

Ко всему прочему, удалось найти моторную лодку «Обь», принадлежащую потерпевшим. Поисковая операция будет возобновлена в воскресенье, 2 мая, добавили спасатели.

Ранее в Приморье семья с тремя детьми провалилась на машине под лед и утонула.