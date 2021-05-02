В Швейцарии придумали способ, как избавиться от попрошаек на улицах

Правительство швейцарского города Базель предложило попрошайкам поучаствовать в необычной сделке. Бездомным пообещали билет до любого европейского города, если они дадут обещание не возвращаться обратно, передает издание Basler Zeitung.

Подкрепить гарантию бездомные должны, как предполагается, в письменном виде.

«Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени», — следует из заявления представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза.

В том случае, если бездомные нарушат условия, вернувшись раньше, их могут депортировать из Швейцарии.

Подобная сделка с попрошайками является оригинальной, однако инициатива Швейцарии может не найти поддержки со стороны Евросоюза, отмечают в СМИ.

В настоящий момент неизвестно, ведется ли разработка подобного документа и проекта.

Ранее сообщалось, что МВД потребует у мигрантов получить электронный документ о длительном пребывании в России. Документ будет содержать фотографию человека, его текстовое и графическое описание, а также иные данные, которые будут храниться в защищенном виде.