Жителя Приморья заподозрили в убийстве подростка

Жителя приморского города Большой Камень заподозрили в убийстве несовершеннолетнего. Фигурант дела, по версии следователей, мог задушить 15-летнего юношу на почве конфликта, сообщается на сайте СК РФ по региону.

По информации ведомства, подозреваемый после убийства избавился от тела, сбросив его в водоем. Заведено дело по статье УК «Убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил его тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт», — уточнили в пресс-службе.

Преступление, как установлено, совершено в бессточном водоеме прежнего русла реки Сахарная в 1,5 км от дома по улице Чкалова. Следственные действия в настоящий момент продолжаются.

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