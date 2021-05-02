Врач рассказал, как правильно подобрать одежду для пикника

Подбирать одежду для пикника стоит на все случаи погоды, не рекомендуется ограничиваться только одним комплектом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения столицы Петра Давыдова.

По словам врача, выбирать место для пикника надо в не сильно продуваемых местах. Кроме того, люди не должны долго находиться около водоема, рядом с линией электропередачи. Помимо того, при наступлении непогоды отдыхающие должны успеть укрыться от грозы.

«Майские праздники — время с достаточно неустойчивой погодой, то есть может быть за небольшой промежуток времени ветрено, солнечно, пасмурно, дождливо. Одежду нужно с собой брать на все случаи этой погоды, не ограничиваться одним комплектом одежды, потому что может быть жарко, а в следующую минуту — пойти холодный дождь или град», — обратил внимание Давыдов.

Медик добавил, что в мае наступает пора гроз и надо придерживаться мер предосторожности. В случае грозы не стоит находиться под намокающими объектами, в том числе деревьями. Безопаснее всего будет укрываться в местах, имеющих систему громоотводов.

Ранее москвичам рассказали о погоде в городе в ближайшие пять дней. По утверждению Романа Вильфанда, циклон принесет в город интенсивные дожди, при этом температура повысится до 17-19 градусов тепла в понедельник, 3 мая.