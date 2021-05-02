В результате стрельбы в казино в Висконсине пострадали семь человек

Семь человек пострадали при стрельбе в казино в американском Висконсине. Об этом сообщает WKOW 27.

По данным СМИ, предполагаемого стрелка уже задержали полицейские. После того как раздались звуки выстрелов, люди стали выбегать из здания.

На место происшествия были направлены оперативные службы. Людей попросили не приближаться к месту, где началась стрельба. В настоящий момент причина ЧП неизвестна.

Ранее пять человек были ранены из-за стрельбы в Новом Орлеане. Отмечается, что стрельба произошла в популярном туристическом районе.

Ко всему прочему, неизвестный открыл огонь по объектам FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером в четверг, 15 апреля. Согласно видеозаписям с места преступления, стрельба произошла на стоянке перед зданием.

Кроме того, в результате стрельбы в Луизиане пострадали 5 человек.