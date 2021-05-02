В Москве в воскресенье ожидается до +14°С

Синоптики прогнозируют, что в Москве в воскресенье, 2 мая, будет до +14°С. В столице ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, следует из данных Гидрометцентра.

По сведениям метеоспециалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+14°С. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров москвичей будут показывать +6...+8°С. Будет облачно, местами пройдет сильный дождь.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее москвичам рассказали о погоде в городе в ближайшие пять дней. Циклон принесет в Москву интенсивные дожди, при этом температура повысится до 17-19 градусов тепла в понедельник, 3 мая. В этот же день прогнозируют первую грозу мая.

Кроме того, врач рассказал, как правильно подобрать одежду для пикника. При наступлении непогоды отдыхающие должны успеть укрыться от грозы.