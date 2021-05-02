Медики рассказали жителям Москвы, как не заболеть COVID-19 в праздники

Жителям столицы на майские праздники медики рекомендовали воздерживаться от поездок в другие регионы страны. В том случае, если отправляться в поездку, то на личном авто и в небольшой компании, заявили РИА «Новости» опрошенные врачи.

Медицинские специалисты отметили, что лучше всего будет отдыхать в кругу семьи на природе.

«В Москве в настоящее время еще сохраняется риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В группе особого риска — пожилые люди и люди, имеющие хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, сахарный диабет», — пояснила врач-эпидемиолог, главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Татьяна Елагина.

Она посоветовала избегать места массового скопления людей.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев добавил, что если человек и решил отправиться в другой регион, то лучше по возможности сократить число попутчиков.

«Все поездки, особенно общественным транспортом, самолетами, увеличивают риск заражения. Если передвигаться в другой регион, то лучше на личном автомобиле и своей компанией», — обратил внимание он.

Елагина напомнила, что при посещении мест, где может быть много людей, надо соблюдать соцдистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил рост случаев заболевания COVID-19 в столице.