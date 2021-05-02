Замначальника иркутского ГУФСИН арестовали за взятку в 60 млн рублей

Заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области арестован за взятку в 60 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, в апреле 2021 года мужчина получил через посредника часть взятки в размере 10 млн рублей. Взамен сотрудник ведомства пообещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении нескольких руководителей компаний и не предоставлять следователям результаты оперативно-розыскной деятельности. Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей.

Оба фигуранта дела были задержаны. Им предъявили обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Сотрудника ГУФСИН заключили под стражу, а 43-летнего посредника поместили под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что главу полиции Омска подозревают в получении взятки в 3,5 млн рублей.