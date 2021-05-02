Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Хабаровском крае

Пять человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, остаются в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«В стационаре находятся 13 человек, из них двое детей. Из медучреждения отпущены семь человек, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные в среднем», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края введут межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации, чтобы провести выплаты пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом.

До этого число людей, которые пострадали в Хабаровском крае в аварии с автобусом на трассе Лидога — Ванино, увеличилось на пять, достигнув 15.

В аварии с участием автобуса под Хабаровском погибли два человека, еще 32 были ранены. Водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением и автобус опрокинулся на бок. Причина аварии в настоящий момент устанавливается.