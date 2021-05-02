Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил россиян, отмечающих Пасху.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин также отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

По его словам, церковь заботится о продвижении в обществе семейных традиций, высоких идеалов и многое делает для решения насущных социальных проблем.

Президент добавил, что в нынешнее время «неустанное, истинно подвижническое служение церкви» стало надежной духовной опорой для миллионов людей.

Ранее сообщалось, что Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя.

Пасху или Воскресение Христово отмечают в Русской православной церкви 2 мая. Пасха — главный церковный праздник у христиан.