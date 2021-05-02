При стрельбе в американском казино погибли два человека

В американском штате Висконсин в казино произошла стрельба, из-за чего два человека скончались. Об этом сообщил телеканал FOX11.

Инцидент произошел в пригороде Грин-Бэй в казино Oneida.

«Подозреваемый скончался. Полиция застрелила подозреваемого, поэтому угрозы для общества нет», — заявил представитель офиса шерифа округа Брауни Кевин Павляк.

Он заявил, что это было «целенаправленное действие, не случайная стрельба». По его словам, преступник намеревался застрелить конкретного человека, которого не оказалось в казино.

«Он (подозреваемый) застрелил двух коллег и друзей, которые также скончались, еще один человек тяжело ранен», — сказал Павляк.

Ранее в Новом Орлеане пять человек были ранены после того, как неизвестные открыли стрельбу в центре американского города. Согласно сообщению, четыре человека были госпитализированы, одному медицинскую помощь оказали на месте. Отмечается, что стрельба произошла в популярном туристическом районе. Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых.