В Москве за ночь выпадет 44% месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночью в Москве выпадет 44% месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшую ночь выпадет в Москве до 22 миллиметров осадков, что составляет 44% месячной нормы», — сказал он.

Синоптик отметил, что после полуночи в столице и до самого утра будут идти ливни. По его словам, 22 миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц.

Тишковец добавил, что при такой погоде в Москве по югу Подмосковья пойдут грозы.

Ранее москвичам рассказали о погоде в городе в ближайшие пять дней.