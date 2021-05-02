В России выявили еще 8 697 случаев коронавируса

В России выявили 8 697 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за последние сутки вылечились 7 339 пациентов, скончались 342.

Наибольший прирост случаев инфицирования зафиксирован в Москве (2699), Петербурге (718), Московской области (650), Ростовской области (226) и Воронежской области (152).

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 4 823 255 жителей России, выздоровели выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862.

Ранее сообщалось, что число заражений коронавирусом в мире превысило 152 миллиона.