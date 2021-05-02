1 мая на демонстрациях в Берлине задержали 240 человек

В Берлине на первомайских демонстрациях полиция задержала около 240 протестующих. Об этом сообщил телеканал RBB, ссылаясь на статистику правоохранителей.

Кроме того, пострадали около 30 полицейских. В городе за день прошли около 20 акций. Беспорядки начались после вечернего митинга в округе Нойкельн-Кройцберг, на который вышли от 8 до 10 тысяч человек.

Спустя час манифестации полицейские остановили поток, потому что участники не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. После этого протестующие зажгли шашки и начали кидать бутылки в полицию. Также активисты подожгли деревянные паллеты и электросамокаты.

Ранее 1 мая в Париже полиция вновь применила слезоточивый газ против манифестантов после того как начались столкновения между антифашистами и представителями Всеобщей конфедерации труда. Отмечается, что были задержаны 34 человека.