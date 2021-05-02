Мурашко рассказал, сколько переболевших коронавирусом сталкиваются с осложнениями

Каждый четвертый переболевший коронавирусом сталкивается с осложнениями, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

«До 25% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения», — сказал Мурашко.

Министр уточнил, что около 10% выздоровевших нуждаются в госпитализации с последующим лечением других заболеваний.

За последние сутки в России выявили 8 697 новых случаев коронавируса. Также за последние сутки вылечились 7 339 пациентов, скончались 342.

Наибольший прирост случаев инфицирования зафиксирован в Москве (2699), Петербурге (718), Московской области (650), Ростовской области (226) и Воронежской области (152).

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 4 823 255 жителей России, выздоровели выздоровели 4 443 922 человека, умерли 110 862.