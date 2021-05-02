Две дозы вакцины от коронавируса получили 9 миллионов россиян

Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, первый компонент — около 13 миллионов человек. Об этом сообщили в эфире канала «Россия 1».

«Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент — 13 миллионов», — сказали в эфире.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее число заражений коронавирусом в мире превысило 152 миллиона. Также с начала пандемии скончались 3 192 613 пациентов, вылечились около 129 миллионов.

Порог в 10 миллионов заражений преодолели США, Индия и Бразилия. На первом месте по распространению коронавируса находятся США: заразились 32 392 393, скончались 576 722 человека. Число выздоровлений превысило 25 миллионов. Второе место занимают Индия: заболели 19 164 969, умерли 215 542 человека. На третьем месте Бразилия: выявили 14 725 975 случаев и 406 437 смертей.