Голикова оценила темпы вакцинации в России

Ежедневно в России вакцинируют от коронавируса около 200-300 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

«200-300 тысяч в сутки (вакцинируются от коронавируса), бывает больше. 47% из них составляют люди 65+», — сказала Голикова.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом. Глава ведомства добавил, что между майскими праздниками сделали нерабочие дни для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания. Также Мурашко отметил, что для формирования популяционного иммунитета антитела должны иметь как минимум 69,8 миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, первый компонент — около 13 миллионов человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».