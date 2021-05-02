Священник рассказал, почему неверующих лучше не поздравлять с Пасхой

Православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский рассказал, почему не стоит поздравлять неверующих с Пасхой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всех людей, которые верят в воскресение Христа, можно поздравить с этим праздником. Тех, кто исповедует не христианство, поздравлять с пасхой некорректно», — заявил он.

Протоиерей отметил, что тактично поздравлять людей с тем, что для них является праздником, «даже если мы сами не разделяемых убеждений».

«Однако надо быть осторожным, потому что для многих неверующих людей поздравление с Пасхой может восприниматься как навязывание. Нужно ориентироваться на реакцию людей, чтобы на Пасху не возникло конфликтных ситуаций и споров о вере», — сказал он.

Клирик посоветовал не поздравлять неверующих людей с Пасхой, зная, что для них это будит лишним поводом для конфликта.

Ранее Путин поздравил православных россиян с Пасхой.