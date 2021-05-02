В Краснодарском крае три человека пострадали после стрельбы возле парка

В Краснодарском крае произошел конфликт со стрельбой напротив входа в городской парк Кореновска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«Поступило сообщение о конфликте со стрельбой в городе Кореновск на улице Красной напротив центрального входа в городской парк», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета. В результате пострадали три человека, их доставили с травмами различной степени тяжести в медучреждение.

Полицейские установили личности всех участников конфликта, в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее В Петербурге между экскурсоводами произошел конфликт со стрельбой. Разногласия произошли из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды.