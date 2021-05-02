В Омске три дома загорелись на площади 500 квадратных метров

В Любинском районе Омской области загорелись три частных жилых дома, огонь охватил 500 квадратных метров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В населенном пункте Северо-Любинский на улице Советская происходит возгорание трех частных жилых домов», — сказал источник.

По его словам, огонь может перейти на соседние здания.

Ранее восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае. Отмечается, что двое из жертв инцидента были несовершеннолетними.

Согласно информации МЧС, информация о пожаре в жилом доме поступила спасателям в 3.33 мск в субботу, 1 мая. Прибывшие на место пожарные увидели открытое горение дома и хозяйственных построек, площадь пожара достигла 120 кв. м.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).