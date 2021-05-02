Папа Римский поздравил православных с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой. Об этом пишет ТАСС.

«Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!» — сказал понтифик во время выступления с воскресной проповедью.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян, отмечающих Пасху.

Путин также отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

По его словам, церковь заботится о продвижении в обществе семейных традиций, высоких идеалов и многое делает для решения насущных социальных проблем.

До этого он приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя.