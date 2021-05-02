Начался марш украинских националистов в честь годовщины трагедии в Одессе

В Одессе начался так называемый «Марш защитников», который организовали украинские националисты. Об этом пишет РИА «Новости».

Марш проводится в честь годовщины событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек. Мероприятие организовано националистической партией «Национальный корпус».

Активисты собрались на Соборной площади. На этом месте в 2014 году произошли столкновения националистов и сторонников «Антимайдана». Колонна следует по Дерибасовской в парк Шевченко, там будет проведено митинг. Некоторые протестующие одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они также несут украинские флаги и выкрикивают националистические лозунги. Колонну сопровождают полицейские, движение машин остановлено.

Ранее в центре Киева украинские националисты провели «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

До этого окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии нацистской.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в том числе принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.