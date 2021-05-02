В центре Чумакова рассказали об иммунитете после вакцины «КовиВак»

После вакцинации от коронавируса препаратом «КовиВак» иммунитет сохраняется около восьми месяцев. Об этом сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, пишет РИА «Новости».

«Наш опыт — порядка восьми месяцев», — сказал он.

Ученый также уточнил, что центр планирует выпустить 7,5 миллиона доз вакцины до конца текущего года.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом. Глава ведомства добавил, что между майскими праздниками сделали нерабочие дни для того, чтобы разорвать цепь передачи заболевания. Также Мурашко отметил, что для формирования популяционного иммунитета антитела должны иметь как минимум 69,8 миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, первый компонент — около 13 миллионов человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».