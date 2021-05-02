В Северной Осетии самолет экстренно сел из-за отказа двигателя

В селении Терк Северной Осетии, легкомоторный самолет вынужденно сел из-за того, что у него отказал двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Как сообщили в ведомстве, четырехместное воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за отказа двигателя в ходе полета.

По данным министерства, в самолете были пилот и два пассажира. Никто из них не пострадал.

До этого в американском штате Флорида потерпел крушение легкомоторный самолет. Жертвами этой авиакатастрофы стали несколько человек.

Ранее самолет вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за отказа правого двигателя.