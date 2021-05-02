Премьер Чехии заявил, что в стране уже не нуждаются в вакцине «Спутник V»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в республике уже не нужна. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Xaver Live.

По его словам, в стране не нуждаются в данном препарате. «Вакцин у нас достаточно», — сказал Бабиш, отвечая на вопрос о том, является ли использование «Спутника V» в республике закрытой темой.

Ранее чешский премьер заявил, что Евросоюз «косвенно вынуждает» Прагу начать переговоры о покупке «Спутника V».

До этого президент Чехии Милош Земан осудил главу Минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V». Кроме того, глава республики обвинил директора чешского Государственного института по контролю за лекарствами Ирэну Сторову в том, что ее отказ регистрировать российскую вакцину привел «к гибели сотен пациентов».

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия закупили партии российской вакцины, не дожидаясь решения EMA.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.