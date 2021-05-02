В Пулково сел самолет с неисправностью

В петербургском аэропорту Пулково после обнаружения неисправности успешно сел самолет Hawker 750, который летел из Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Как рассказал собеседник агентства, экипаж воздушного судна сообщил о неисправности датчика шасси.

После того, как данную информацию получили наземные службы, в полную боевую готовность привели аварийно-спасательную команду.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в 17.55.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Ранее 2 мая сообщалось, что легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в Северной Осетии из-за отказа двигателя во время полета. На борту находились пилот и два пассажира, они не пострадали.

До этого в Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет, следовавший в Брюссель.