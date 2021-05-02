Судно перевернулось у берегов США

У берегов американского города Сан-Диего (штат Калифорния) перевернулось судно, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter пожарно-спасательной службы.

Как сообщается, 25 человек спасли из воды, однако двое из них умерли. При этом 23 потерпевших отвезли в местные больницы.

Представитель службы рассказала телеканалу CNN, что у большинства госпитализированных травмы не угрожают жизни, но трое нуждаются в срочной медицинской помощи.

Причина аварии пока не называется.

Ранее в Баренцевом море перевернулось судно после удара о скалистый грунт береговой линии. Происшествие случилось в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области.