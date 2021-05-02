Продлен срок задержания водителю автобуса после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

Суд постановил продлить срок задержания водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее следствие подало ходатайство об аресте мужчины.

«Продлить срок задержания до 72 часов — до 5 мая 2021 года до 17 часов 40 минут», — цитирует агентство слова судьи.

В воскресенье, 2 мая, также стало известнооб аресте одного из фигурантов дела об аварии в Ставропольском крае.

30 апреля в Ставропольском крае произошла авария. По имеющимся данным, в 16.40 на 535-м км автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три машины, в том числе автобус и грузовик. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в салоне находились 14 детей и четверо взрослых. Пять детей погибли, еще 12 человек, среди которых восемь детей, пострадали.