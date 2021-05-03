Американский центр соцопросов перепутал российских и французских военных

Американский центр социологических исследований Harris Interactive перепутал фотографии российских и французских военных. Так, публикация об отношении французов к обращению французских военных проиллюстрирована снимком солдат российского Преображенского полка.

Материалы размещены на сайте французского отделения центра соцопросов, на главной странице ресурса к публикации прикреплена фотография российских военных. При этом результаты исследования были опубликованы еще 29 апреля.

Опрос был посвящен отношению жителей Франции к письму французских военных, в котором они заявили об опасности гражданской войны и призвали главу государства защитить патриотизм. В соответствии с данными Harris Interactive, 58% респондентов выступили в поддержку военных.

Ранее постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, перепутав ее со снимком депортации крымских татар в 1944 году.