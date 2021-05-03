Активисты из США призвали Байдена и Зеленского «убрать руки» от Донбасса

Американские активисты движения «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» призвали президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского «убрать руки» от Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора акции Грег Баттерфилд.

Данный призыв прозвучал в ходе митинга активистов в честь годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, мероприятие прошло в Нью-Йорке.

«Украинское государство и неонацистские группировки продолжают подавлять оппозицию на Украине. Они продолжают жестокую войну против жителей Донецка и Луганска <...> Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают вооружать и финансировать эту войну», – выразил свою позицию Баттерфилд.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что американские инструкторы участвовали в тренировке артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отработке огневого поражения.