В Роспотребнадзоре назвали симптомы тяжелого течения COVID-19 у детей

Одышка, сохранение повышенной температуры более трех дней и сыпь у ребенка могут свидетельствовать о переходе новой коронавирусной инфекции в тяжелую форму, рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА «Новости».

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», – отметил эксперт.

Он предупредил, что изменения на рентгенограмме могут свидетельствовать о развитии осложнений, в числе которых мультивоспалительный синдром – тяжелое состояния, при котором наблюдается одновременное поражение нескольких систем организма.

Кроме того, по словам Горелова, появление сыпи у ребенка также является причиной для настороженности, так как может означать присоединение синдрома Кавасаки.

При этом эксперт подчеркнул, что новая коронавирусная инфекция у детей в большинстве случаев протекает легче, чем у взрослых.

Ранее заведующая кафедрой педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, профессор, доктор медицинских наук Ольга Зайцева рассказала «Газете.Ru», чем заболевание коронавирусом опасно для детей и как защитить их от заражения.